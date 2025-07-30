Под Нижним Тагилом 19-летняя девушка влетела в тягач — врачи чудом ее спасли

Пострадавшей стабилизировали состояние, после чего доставили в Свердловский госпиталь ветеранов войн. Там ей комплексное лечение предоставили нейрохирурги, травматологи и неврологи. Спустя месяц девушка смогла самостоятельно сидеть, а позже начала и ходить. Сейчас она уже отказалась от использования трости и идет к полному восстановлению.