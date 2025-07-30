Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Нижним Тагилом 19-летняя девушка влетела в тягач — врачи чудом ее спасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. РИА ФедералПресс. Свердловские врачи спасли 19-летнюю девушку, врезавшуюся на полной скорости в многотонный тягач. Ее восстановлением занимались нейрохирурги, травматологи и неврологи.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

«В крайне тяжелом состоянии пострадавшую доставили в Демидовскую городскую больницу. Открытая черепно-мозговая травма, ушибы сердца и легких, переломы», — сообщает областной минздрав.

Пострадавшей стабилизировали состояние, после чего доставили в Свердловский госпиталь ветеранов войн. Там ей комплексное лечение предоставили нейрохирурги, травматологи и неврологи. Спустя месяц девушка смогла самостоятельно сидеть, а позже начала и ходить. Сейчас она уже отказалась от использования трости и идет к полному восстановлению.