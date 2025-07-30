Что известно о землетрясении на Камчатке, ставшим мощнейшим с 1952 года: главное

30 июля 2025 года в 11:30 по местному времени (02:30 по Москве) на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5−8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым сильным в регионе с 1952 года. Что известно о событии к данному часу — в материале Life.ru.