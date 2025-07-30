Суд вынес приговор фигуранткам «ювелирного» дела в Чечерске

На основании ч.3 ст. 209 УК им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафа. Одной — на четыре года (плюс штраф в 50 базовых величин), второй — на срок 3 года со штрафом 30 БВ. Судом также разрешен вопрос о взыскании с обвиняемых в пользу потерпевших материального и морального вреда.