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Суд вынес приговор фигуранткам «ювелирного» дела в Чечерске

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Чечерского района вынесен приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Источник: БЕЛТА

Две предприимчивые дамы оказались на скамье подсудимых, им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 УК.

Фигурантки размещали объявления о продаже ювелирных изделий на известной интернет-площадке. Собирали заказы на украшения, брали оплату и предоплату. При этом, по материалам дела, заведомо не намереваясь выполнять обязательства. Всего от 34 граждан в качестве оплаты и предоплаты получили боле Br18,6 тыс. Распоряжались этими деньгами по своему усмотрению.

На суде они полностью признали вину и чистосердечно раскаялись.

На основании ч.3 ст. 209 УК им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафа. Одной — на четыре года (плюс штраф в 50 базовых величин), второй — на срок 3 года со штрафом 30 БВ. Судом также разрешен вопрос о взыскании с обвиняемых в пользу потерпевших материального и морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.