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Губернатор Лимаренко: Третья волна цунами на Курилах была самой сильной

Третья волна подтопила порт и рыбоперерабатывающее предприятие на Курилах.

Источник: Комсомольская правда

На Курильских островах третья волна цунами оказалась наиболее мощной и вызвала подтопление порта и рыбоперерабатывающего предприятия в Северо-Курильске. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам главы региона, местные жители, благодаря своему опыту, своевременно эвакуировались на возвышенности. Около 2400 человек покинули опасную зону и остаются в безопасном месте, ожидая сигнала об окончании угрозы цунами.

В ночь на 30 июля в Тихом океане произошло сильное землетрясение с эпицентром недалеко от Петропавловска-Камчатского. Оно спровоцировало цунами, о чём в социальных сетях сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Он отметил, что волна высотой 3−4 метра была зафиксирована у метеостанции Водопадная в Елизовском районе Камчатки. По данным гидрометеопостов, волна продолжает приближаться к побережью, и наблюдения за ней ведутся в режиме реального времени.