Губернатор Лимаренко: Третья волна цунами на Курилах была самой сильной

В ночь на 30 июля в Тихом океане произошло сильное землетрясение с эпицентром недалеко от Петропавловска-Камчатского. Оно спровоцировало цунами, о чём в социальных сетях сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Он отметил, что волна высотой 3−4 метра была зафиксирована у метеостанции Водопадная в Елизовском районе Камчатки. По данным гидрометеопостов, волна продолжает приближаться к побережью, и наблюдения за ней ведутся в режиме реального времени.