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Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до США и Японии, выбросив китов на берег

Мощное землетрясение у побережья Камчатки вызвало цунами, которые уже дошли до Японии. В некоторых районах морем выбросило китов. Под угрозой также находятся прибрежные районы США. Об этом сообщило издание NHK.

Источник: Life.ru

После землетрясения на Камчатке волны цунами достигли Японии и США. Видео © Х / Jiss.

«Предупреждение распространяется на прибрежные районы Тихого океана от самой северной префектуры Японии Хоккайдо до префектуры Вакаяма. Ожидаемая высота цунами составляет 3 метра», — говорится в материале.

По последним данным, на сушу в Японии уже выбросило несколько китов. Власти предупреждают о возможности повторных волн. В США также объявлено предупреждение о цунами — оно действует в Калифорнии и Орегоне. Жителям прибрежных районов рекомендовано не приближаться к берегу.

Ранее сообщалось, что на Курильских островах было организовано массовое перемещение населения — по данным оперативных служб, из прибрежных зон эвакуировано порядка 2700 человек, включая почти 600 детей. Людей доставили в безопасные районы. Эвакуация проводилась в срочном порядке: задействованы экстренные службы, школы и объекты социальной инфраструктуры.