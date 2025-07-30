Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до США и Японии, выбросив китов на берег

По последним данным, на сушу в Японии уже выбросило несколько китов. Власти предупреждают о возможности повторных волн. В США также объявлено предупреждение о цунами — оно действует в Калифорнии и Орегоне. Жителям прибрежных районов рекомендовано не приближаться к берегу.