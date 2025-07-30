В Башкирии 23-летний парень насмерть сбил велосипедиста

Поздним вечером на 53-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк произошла авария со смертельным исходом. По информации ГАИ Башкирии, 23-летний водитель на «Ладе Гранте», ехавший из Уфы в сторону Белорецка, сбил 45-летнего велосипедиста, двигавшегося в том же направлении.
— Мужчина на велосипеде погиб на месте до прибытия медиков, — добавили в ведомстве.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.
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