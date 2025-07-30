Дети подожгли детскую площадку, чтобы вызвать призрачного гонщика

Во Владивостоке дети пытались призвать призрачного гонщика. Для этого они подожгли детскую площадку. Гонщик к ним так и не пришел, а вот резиновое покрытие детской площадки быстро воспламенилось.
Ребята решили вызвать "призрачного гонщика, как минимум об этом говорилось в видео, заснятом во время поджога.
Все действия, начиная от розлива горючей жидкости до самого поджога было заснято на видео. Оно и попало в социальные сети.
В результате произошедшего пострадала детская площадке на улице Сахалинской во Владивостоке.