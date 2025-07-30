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Дети подожгли детскую площадку, чтобы вызвать призрачного гонщика

Из-за действий детей пострадало резиновое покрытие детской площадки во Владивостоке.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

Во Владивостоке дети пытались призвать призрачного гонщика. Для этого они подожгли детскую площадку. Гонщик к ним так и не пришел, а вот резиновое покрытие детской площадки быстро воспламенилось.

Ребята решили вызвать "призрачного гонщика, как минимум об этом говорилось в видео, заснятом во время поджога.

Все действия, начиная от розлива горючей жидкости до самого поджога было заснято на видео. Оно и попало в социальные сети.

В результате произошедшего пострадала детская площадке на улице Сахалинской во Владивостоке.