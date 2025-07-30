В небе над Самарой в двигатель самолета «боинг» попала птица

25 июля 2025 года при послеполетном осмотре воздушного судна в аэропорту Самары были обнаружены признаки попадания птицы в двигатель. Инцидент произошел с самолетом Boeing 737−800, однако полет прошел в штатном режиме без каких-либо внештатных ситуаций.
По данным аэродромной службы на взлетно-посадочной полосе не обнаружено посторонних объектов, инцидент не повлиял на работоспособность воздушного судна, пассажиры не заметили происшествия.
Обстоятельства случившегося уточняются. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», это стандартная ситуация в авиации, которая редко приводит к серьезным последствиям.
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