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В небе над Самарой в двигатель самолета «боинг» попала птица

Инцидент произошел 25 июля на борту боинга 737−800.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

25 июля 2025 года при послеполетном осмотре воздушного судна в аэропорту Самары были обнаружены признаки попадания птицы в двигатель. Инцидент произошел с самолетом Boeing 737−800, однако полет прошел в штатном режиме без каких-либо внештатных ситуаций.

По данным аэродромной службы на взлетно-посадочной полосе не обнаружено посторонних объектов, инцидент не повлиял на работоспособность воздушного судна, пассажиры не заметили происшествия.

Обстоятельства случившегося уточняются. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», это стандартная ситуация в авиации, которая редко приводит к серьезным последствиям.

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