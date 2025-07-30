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Глава Камчатки сообщил, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения

После землетрясения на Камчатке общая оценка материального ущерба, как сообщает глава Камчатского края Владимир Солодов, будет готова в течение недели.

После землетрясения на Камчатке общая оценка материального ущерба, как сообщает глава Камчатского края Владимир Солодов, будет готова в течение недели.

Губернатор провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«Определил первоочередные задачи, — написал Солодов в своем Telegram-канале. — Перечень объектов для инструментального обследования будет сформирован до 31 июля». По его словам, в течение недели будет готова общая оценка материального ущерба.

Ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН проинформировал: магнитуда землетрясения составила 8,7. В регионе объявлена угроза цунами, жителей просят не приближаться к берегу в опасных районах.

Известно, что произошло обрушение стены здания одного из детсадов.