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На Камчатке при землетрясении сами зазвонили колокола в храмах

Землетрясение магнитудой 8,8 стало сильнейшим в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском самостоятельно зазвонили колокола в храмах. Очевидцы опубликовали подобные видео в соцсетях.

Землетрясение произошло в Камчатском крае сегодня, его магнитуда составила 8,8. По словам губернатора Владимира Солодова, подземные толчки стали «сильнейшими за весь инструментальный период» и ожидаются регулярные продолжительные афтершоки.

В результате сейсмособытия в регионе пострадали несколько человек (некоторым пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись).

Землетрясение зафиксировали и в Сахалинской области. Там его магнитуда составила 7,9. На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами.