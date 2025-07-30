На Камчатке при землетрясении сами зазвонили колокола в храмах

Во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском самостоятельно зазвонили колокола в храмах. Очевидцы опубликовали подобные видео в соцсетях.
Землетрясение произошло в Камчатском крае сегодня, его магнитуда составила 8,8. По словам губернатора Владимира Солодова, подземные толчки стали «сильнейшими за весь инструментальный период» и ожидаются регулярные продолжительные афтершоки.
В результате сейсмособытия в регионе пострадали несколько человек (некоторым пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись).
Землетрясение зафиксировали и в Сахалинской области. Там его магнитуда составила 7,9. На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами.