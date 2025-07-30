Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли Японии и США

Тревога объявлена и на западном побережье США — под угрозой находятся штаты Калифорния и Орегон. Власти призывают жителей прибрежных зон соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации, оценивая риски новых подземных толчков и их последствий. Местные службы готовы к оперативному реагированию в случае необходимости.