Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли Японии и США

Мощное землетрясение у побережья Камчатки спровоцировало цунами, волны которого добрались до Японии и США. В Японии первые последствия уже зафиксированы — на берег выбросило несколько китов, сообщает «AmurMedia»/ Новости Хабаровского края.
По данным метеорологической службы страны, угроза цунами сохраняется как минимум в восьми префектурах, включая центральные и северо-восточные регионы. Ожидается, что высота волн может достигать трех метров, при этом возможны повторные удары.
Тревога объявлена и на западном побережье США — под угрозой находятся штаты Калифорния и Орегон. Власти призывают жителей прибрежных зон соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации, оценивая риски новых подземных толчков и их последствий. Местные службы готовы к оперативному реагированию в случае необходимости.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане недалеко от Камчатки, вызвав опасения масштабного цунами. Пока серьезных разрушений не зарегистрировано, но ситуация остается напряженной. Международные эксперты анализируют данные, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий.
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