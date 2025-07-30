Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве

Столичный суд закрыл дело по иску актера Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства. Соответствующие документы опубликовали в среду, 30 июля.
В материалах дела указано, что актер обратился в суд с иском признать право собственности на имущество в порядке наследования — в апреле 2023 года производство по делу прекратили.
Впоследствии Джигурда снова обратился в суд, хотя законодательство запрещает подавать заявление по основаниям, которые ранее уже рассматривались судом. По этой причине производство было остановлено, передает РИА Новости.
Джигурда обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить порядок получения наследства общей стоимостью около 300 миллионов рублей своей подруги — предпринимательницы Людмилы Браташ. В получении заветных квартир в Москве и Париже ему препятствует сестра погибшей Светлана Романова, которая также претендует на наследство. Кто такая Браташ, что ее связывает с семьей Джигурды и почему судебные тяжбы длятся почти десять лет — в материале «Вечерней Москвы».