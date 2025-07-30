Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве

Джигурда обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить порядок получения наследства общей стоимостью около 300 миллионов рублей своей подруги — предпринимательницы Людмилы Браташ. В получении заветных квартир в Москве и Париже ему препятствует сестра погибшей Светлана Романова, которая также претендует на наследство. Кто такая Браташ, что ее связывает с семьей Джигурды и почему судебные тяжбы длятся почти десять лет — в материале «Вечерней Москвы».