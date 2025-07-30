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В Самарской области при смертельном ДТП погибли водитель и пассажир «весты»

30 июля 2025 года в 6:45 на 96,2 км автодороги "Подъезд к г.

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30 июля 2025 года в 6:45 на 96,2 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал» произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Vesta и Луидор-3010. По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком.

В результате аварии водитель Lada Vesta и его 46-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика 40 лет и 26-летняя пассажирка легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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