В Самарской области при смертельном ДТП погибли водитель и пассажир «весты»

30 июля 2025 года в 6:45 на 96,2 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал» произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Vesta и Луидор-3010. По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком.
В результате аварии водитель Lada Vesta и его 46-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика 40 лет и 26-летняя пассажирка легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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