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Женщина задержала и избила мигранта, похитившего у нее телефон

Молодая девушка сумела вернуть себе мобильный телефон, избив грабителя.

Молодая девушка сумела вернуть себе мобильный телефон, избив грабителя.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в подмосковных Химках. 38-летний мигрант набросился на девушку, ожидавшую автобус на остановке, отнял у нее телефон и попытался сбежать. Пострадавшая сумела догнать грабителя, повалила его на землю и отобрала мобильник. По информации начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.