Власти Мексики объявили об угрозе цунами на западном побережье республики

Центр по предупреждению цунами ВМС Мексики сообщил об угрозе цунами на западном побережье страны после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке.
По информации, опубликованной на сайте центра, высота волн может достигать одного метра. Центр рекомендовал гражданам оставаться на безопасном расстоянии от побережья до тех пор, пока не будет объявлено об отмене предупреждения. Кроме того, владельцам судов, находящихся в портах, следует соблюдать особую осторожность, поскольку ожидается сильное течение.
Утром в среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. В результате на побережье Японии и других прибрежных стран обрушилась волна цунами высотой 30 см.
Ранее жители Западного побережья США, Гавайев и Аляски получили экстренные предупреждения о надвигающемся цунами после землетрясения на Камчатке.