Власти Мексики объявили об угрозе цунами на западном побережье республики

По информации, опубликованной на сайте центра, высота волн может достигать одного метра. Центр рекомендовал гражданам оставаться на безопасном расстоянии от побережья до тех пор, пока не будет объявлено об отмене предупреждения. Кроме того, владельцам судов, находящихся в портах, следует соблюдать особую осторожность, поскольку ожидается сильное течение.