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Жительница Самарской области нашла смартфон за 9 тысяч и сдала его в комиссионку

Это случилось в Жигулевске в апреле нынешнего года. 34-летней женщине предъявили обвинение. Материалы передали в суд.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Это случилось в Жигулевске в апреле нынешнего года. 34-летней женщине предъявили обвинение. Материалы передали в суд, рассказали в региональном главке.

Пострадавшая оставила смартфон на лавке около дома на улице Репина. Позже обратилась за помощью к правоохранителям. Они поговорили с потенциальными очевидцами и просмотрели записи камер наблюдения.

После задержали ранее судимую 34-летнюю женщину. В отделе объяснила: чужой телефон стоимостью порядка 9 тыс. рублей сдала в комиссионку. Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи.

Недавно сообщали, что в губернии поймали подозреваемую в краже 11 тыс. рублей у пенсионера.

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