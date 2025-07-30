Жительница Самарской области нашла смартфон за 9 тысяч и сдала его в комиссионку

Это случилось в Жигулевске в апреле нынешнего года. 34-летней женщине предъявили обвинение. Материалы передали в суд, рассказали в региональном главке.
Пострадавшая оставила смартфон на лавке около дома на улице Репина. Позже обратилась за помощью к правоохранителям. Они поговорили с потенциальными очевидцами и просмотрели записи камер наблюдения.
После задержали ранее судимую 34-летнюю женщину. В отделе объяснила: чужой телефон стоимостью порядка 9 тыс. рублей сдала в комиссионку. Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи.
Недавно сообщали, что в губернии поймали подозреваемую в краже 11 тыс. рублей у пенсионера.
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