Почти 10 тысяч туристов находится на Камчатке, где произошло землетрясение

Сильнейшее землетрясение с 1952 года магнитудой 8,7 произошло на Камчатке 30 июля. В Сети появились видеозаписи из аэропорта Елизово, на которых запечатлены подземные толчки и, согласно свидетельствам очевидцев, падающие потолочные панели. Известно, что после инцидента несколько человек обратились за медицинской помощью. В результате этого пришлось закрыть городскую детскую поликлинику № 1.