Почти 10 тысяч туристов находится на Камчатке, где произошло землетрясение

«По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7−8 тысяч туристов», — отметили в РСТ.
В настоящее время туроператоры активно поддерживают связь со всеми группами, находящимися на маршрутах, чтобы обеспечить их безопасность и информировать об актуальной обстановке в регионе.
Сильнейшее землетрясение с 1952 года магнитудой 8,7 произошло на Камчатке 30 июля. В Сети появились видеозаписи из аэропорта Елизово, на которых запечатлены подземные толчки и, согласно свидетельствам очевидцев, падающие потолочные панели. Известно, что после инцидента несколько человек обратились за медицинской помощью. В результате этого пришлось закрыть городскую детскую поликлинику № 1.