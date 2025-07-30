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Почти 10 тысяч туристов находится на Камчатке, где произошло землетрясение

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на Камчатке, где зафиксировано мощнейшее землетрясение, в настоящее время находятся около 7−8 тысяч туристов. Такие данные приводит пресс-служба организации.

Источник: Life.ru

«По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7−8 тысяч туристов», — отметили в РСТ.

В настоящее время туроператоры активно поддерживают связь со всеми группами, находящимися на маршрутах, чтобы обеспечить их безопасность и информировать об актуальной обстановке в регионе.

Сильнейшее землетрясение с 1952 года магнитудой 8,7 произошло на Камчатке 30 июля. В Сети появились видеозаписи из аэропорта Елизово, на которых запечатлены подземные толчки и, согласно свидетельствам очевидцев, падающие потолочные панели. Известно, что после инцидента несколько человек обратились за медицинской помощью. В результате этого пришлось закрыть городскую детскую поликлинику № 1.