Бастрыкин отреагировал на инцидент с перцовым баллончиком в Омске

Напомним, инцидент произошёл вчера: 47-летний мужчина, передвигаясь на велосипеде, врезался в группу подростков. После возникшего конфликта он распылил перцовый баллончик в сторону девочки и молодого человека. Школьнице понадобилась медицинская помощь. Злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершённые из хулиганских побуждений».