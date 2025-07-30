Напомним, инцидент произошёл вчера: 47-летний мужчина, передвигаясь на велосипеде, врезался в группу подростков. После возникшего конфликта он распылил перцовый баллончик в сторону девочки и молодого человека. Школьнице понадобилась медицинская помощь. Злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершённые из хулиганских побуждений».
Бастрыкин отреагировал на инцидент с перцовым баллончиком в Омске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Омской области Владимиру Батищеву представить доклад об обстоятельствах и решениях, принятых по делу о нападении на несовершеннолетнюю в Омске.