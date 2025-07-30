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Санду срочно собирает Совбез Молдавии из-за иностранного вмешательства

Президент Молдавии Майя Санду назначила на 30 июля заседание Высшего совета безопасности, на котором будет рассмотрена тема возможного «иностранного вмешательства» в выборы. Об этом сообщила администрация главы государства.

Санду проведет пресс-конференцию после заседания.

Президент Молдавии Майя Санду назначила на 30 июля заседание Высшего совета безопасности, на котором будет рассмотрена тема возможного «иностранного вмешательства» в выборы. Об этом сообщила администрация главы государства.

«Президент Майя Санду созывает в среду, 30 июля, заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). На заседании будут рассмотрены меры по борьбе с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — говорится на сайте администрации.

По окончании заседания Санду намерена провести пресс-конференцию, назначенную на 10:00 по московскому времени. Предполагается, что в ходе нее будут раскрыты подробности рассмотренных на встрече «угроз».

Эстония выделит Молдавии 550 тысяч евро перед выборами для противодействия якобы российскому влиянию. По словам премьер-министра Кристена Михала, средства предназначены для поддержки европейских устремлений Молдавии, а также для борьбы с киберугрозами, передает «Ридус».

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