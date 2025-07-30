Что известно о сильнейшем в истории наблюдений землетрясении на Камчатке

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что землетрясение, произошедшее 30 июля, стало сильнейшим, его магнитуда составила 8,8. Что известно о стихийном бедствии в регионе — в материале «Вечерней Москвы».
Очаг землетрясения, которое произошло в 11:26 по местному времени, имел протяженность не менее 200 километров и распространился в юго-западном направлении вдоль глубоководного желоба.
Эксперты классифицируют его как субдукционный. По словам местных жителей, толчки были необычно долгими — они продолжались по семь минут. В Петропавловске-Камчатском звучали сирены, после чего была объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива.
Позже в Елизовском районе у метеостанции Водопадная зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров. Из-за этого под воду ушел завод «Алаид» в Северо-Курильске. Все работники предприятия экстренно эвакуировались после включения сирены, предупреждающей о приближающейся волне.
Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Несмотря на опасность, медики сохраняли спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. Глава Камчатки намерен представить специалистов к государственным наградам.
По данным японского телеканала NHK, на берег после масштабного цунами также выбросило несколько китов.
Из-за природного бедствия на Камчатке организовали региональный штаб. Его развернули в рамках поручения главы региона.
Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме. Согласно данным местного Минздрава, во время землетрясения там пострадала женщина, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Кроме пострадавшей в авиагавани, на Камчатке за медицинской помощью никто не обращался.
В настоящее время развивается активный афтершоковый процесс, который будет ощущаться еще не менее месяца, причем возможны сильные повторные толчки магнитудой до 7,5, способные вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов и новые цунами.
Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева в беседе с ТАСС отметила, что землетрясение на Камчатке связано с усилением активности на Солнце. Техногенные причины маловероятны.
20 июля Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщал об еще одном землетрясении магнитудой 5,5 в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно стало шестым в регионе за тот день. В регионе даже была объявлена угроза цунами, однако она миновала. Тогда же доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал «Вечерней Москве», будут ли последствия от подобных природных явлений.