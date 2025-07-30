Что известно о сильнейшем в истории наблюдений землетрясении на Камчатке

20 июля Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщал об еще одном землетрясении магнитудой 5,5 в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно стало шестым в регионе за тот день. В регионе даже была объявлена угроза цунами, однако она миновала. Тогда же доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал «Вечерней Москве», будут ли последствия от подобных природных явлений.