Три человека погибли в страшной аварии с мотоциклом и автомобилем в российском городе

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, унесшее жизни трех человек. Авария случилась вечером 29 июля около 22:30 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский.
По данным ГУ МВД по региону, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, что привело к столкновению.
В результате аварии погибли водитель мотоцикла, его пассажирка и пассажирка легковушки. Еще трое пострадавших — водитель ВАЗа и двое его пассажиров — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работали экстренные службы, однако спасти всех пострадавших не удалось.
Как видно на кадрах с места ДТП, автомобиль получил серьезные повреждения в передней части, а мотоцикл также был сильно деформирован. Полиция проводит проверку для установления точных обстоятельств аварии, включая возможные нарушения ПДД и техническое состояние транспортных средств.
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