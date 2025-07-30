Три человека погибли в страшной аварии с мотоциклом и автомобилем в российском городе

В результате аварии погибли водитель мотоцикла, его пассажирка и пассажирка легковушки. Еще трое пострадавших — водитель ВАЗа и двое его пассажиров — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работали экстренные службы, однако спасти всех пострадавших не удалось.