Украина потеряла учебный центр и 200 солдат в Черниговской области

ВС РФ ударили по учебному лагерю ВСУ.
Российские военные нанесли ракетный удар по лагерю учебного центра Вооруженных сил Украины в Черниговской области. В результате атаки погибли и получили ранения порядка 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами… по месту дислокации лагеря сухопутных войск ВСУ в районе н. п. Гончаровское Черниговской области. По координатам цели были нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями», — сказано в сообщении ведомства. Кроме того, там добавили, что потери противника составили около 200 военных.
Ранее ВС РФ осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. По информации Минобороны РФ были уничтожены объекты, связанные с производством ракетных вооружений. Для выполнения ударов применялись высокоточные дальнобойные средства поражения и ударные беспилотные аппараты. Все запланированные цели были успешно поражены.