Украина потеряла учебный центр и 200 солдат в Черниговской области

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами… по месту дислокации лагеря сухопутных войск ВСУ в районе н. п. Гончаровское Черниговской области. По координатам цели были нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями», — сказано в сообщении ведомства. Кроме того, там добавили, что потери противника составили около 200 военных.