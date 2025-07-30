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Многоэтажный дом в Белгороде атакован дроном ВСУ: подробности

Дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом в Белгороде.

Источник: Комсомольская правда

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал один из многоэтажных домов в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, из-за детонации было повреждено остекление около десяти квартир и фасад здания. Кроме того, осколки посекли 24 автомобиля.

В настоящее время городские службы продолжают подомовой обход.

Накануне дроны ВСУ атаковали город Сальск Ростовской области. В результате инцидента есть один погибший. Вражеские беспилотики попали в две цистерны и локомотив. На пересечении улиц Фрунзе и Островского дрон попал в автомобиль.

Также 29 июля глава территориальной администрации населенного пункта Борки Валуйского округа Белгородской области Татьяна Рябикина получила ранение в результате атаки беспилотника ВСУ.