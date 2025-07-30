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ВС РФ нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области

Также нанесены удары по местам базирования беспилотных катеров и складам с комплектующими для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Николаевской области Украины были нанесены удары по позициям HIMARS, а также по местам базирования беспилотных катеров и складам с комплектующими для ВСУ. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья в Николаеве.

«В районе Очакова и Николаевской области были нанесены удары по позициям беспилотных катеров и складам с комплектующими, которые были импортированы. В районе Лупарево-Галициново были атакованы позиции HIMARS, одно попадание было зафиксировано», — сообщил Лебедев.

По информации от местных жителей, после ударов была слышна детонация, добавил он.

Ранее Лебедев сообщил, что не менее 50 боевиков и иностранных наёмников ВСУ были уничтожены в результате удара по объекту в Днепропетровской области.