ВС РФ нанесли удары по установкам HIMARS ВСУ в Николаевской области

В Николаевской области Украины были нанесены удары по позициям HIMARS, а также по местам базирования беспилотных катеров и складам с комплектующими для ВСУ. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья в Николаеве.
«В районе Очакова и Николаевской области были нанесены удары по позициям беспилотных катеров и складам с комплектующими, которые были импортированы. В районе Лупарево-Галициново были атакованы позиции HIMARS, одно попадание было зафиксировано», — сообщил Лебедев.
По информации от местных жителей, после ударов была слышна детонация, добавил он.
Ранее Лебедев сообщил, что не менее 50 боевиков и иностранных наёмников ВСУ были уничтожены в результате удара по объекту в Днепропетровской области.