Под Феодосией потушили ландшафтный пожар

Пожар был ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. В операции по тушению участвовали сотрудники МЧС России, часть горно-поискового спасательного Специализированного отряда, МЧС Крыма, «Вода Крыма», добровольная пожарная команда и администрация Феодосии. Всего от РСЧС было привлечено 66 человек и 12 единиц техники.