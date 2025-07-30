Под Феодосией потушили ландшафтный пожар

Возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи местного кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Как уточнили в ведомстве, тушение осложнялось труднодоступной местностью, сильным ветром и аномальной жарой, создавая угрозу быстрого распространения огня. Для борьбы со стихией и создания минерализованных полос на месте применялся трактор.
Пожар был ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. В операции по тушению участвовали сотрудники МЧС России, часть горно-поискового спасательного Специализированного отряда, МЧС Крыма, «Вода Крыма», добровольная пожарная команда и администрация Феодосии. Всего от РСЧС было привлечено 66 человек и 12 единиц техники.
Накануне стало известно, что в селе Долинное Кировского района потушили сухую траву на площади 3 га. В ликвидации участвовали 20 человек и 9 единиц спецтехники.