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В Уфе рассказали подробности гибели экс-главы таджикской диаспоры в СИЗО

В уфимском СИЗО расследуют смерть заключенного.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Общественные наблюдатели проверили обстоятельства гибели Абдурахмана Рахимова, который умер 25 июля в следственном изоляторе № 1. Мужчине было 67 лет.

По словам председателя наблюдательной комиссии Олега Галина, вечером того дня мужчину нашли в камере без признаков жизни. Прибывший медик УФСИН констатировал смерть через две минуты после осмотра.

Как заявил Галин, следов насилия на теле не обнаружили. Также не поступало информации об угрозах в адрес осужденного. Полиция исключила криминальный характер смерти. Документы по делу передали в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

Абдурахман Рахимов находился в СИЗО с лета 2023 года. Его не переводили в колонию, так как приговор по «делу о Затонском рынке Уфы» еще не вступил в силу. Напомним, что тогда суд назначил ему 13 лет лишения свободы.

— Окончательную причину смерти установят в ходе расследования, — добавил Галин.

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