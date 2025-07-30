В Уфе рассказали подробности гибели экс-главы таджикской диаспоры в СИЗО

Общественные наблюдатели проверили обстоятельства гибели Абдурахмана Рахимова, который умер 25 июля в следственном изоляторе № 1. Мужчине было 67 лет.
По словам председателя наблюдательной комиссии Олега Галина, вечером того дня мужчину нашли в камере без признаков жизни. Прибывший медик УФСИН констатировал смерть через две минуты после осмотра.
Как заявил Галин, следов насилия на теле не обнаружили. Также не поступало информации об угрозах в адрес осужденного. Полиция исключила криминальный характер смерти. Документы по делу передали в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.
Абдурахман Рахимов находился в СИЗО с лета 2023 года. Его не переводили в колонию, так как приговор по «делу о Затонском рынке Уфы» еще не вступил в силу. Напомним, что тогда суд назначил ему 13 лет лишения свободы.
— Окончательную причину смерти установят в ходе расследования, — добавил Галин.
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