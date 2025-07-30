Жителя Нижнекамска осудили на 6 лет за пропаганду терроризма

Управление ФСБ по Татарстану выявило и пресекло противоправную деятельность сторонника радикальной исламской идеологии. Мужчина распространял в интернете видеоматериалы, пропагандирующие террористическую деятельность, сопровождая их собственными комментариями с призывами к насильственным действиям против группы лиц по религиозному признаку.
Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима.
Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок два года и шесть месяцев.