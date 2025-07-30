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ДТП в Толочинском районе: один человек погиб, четверо пострадали

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Толочинском районе, в результате пострадали четыре человека, один — погиб, об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария случилась в 5:10 на 505 км автодороги М-1 Брест- Минск- граница России у деревни Старая Будовка.

По данным ведомства, Chery Tiggo под управлением 42-летнего водителя совершил наезд на припаркованный на обочине автомобиль Citroen.

В результате столкновения 25-летний пассажир Citroen скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля — 50-летняя женщина — и находившиеся там пассажиры 18, 21, 22 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.