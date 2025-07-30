В российском городе голый наркоман облил полицейских водой с перцем

Накануне в Анапе произошел необычный инцидент, который привлек внимание местных жителей и правоохранительных органов. В одной из многоэтажек на Анапском шоссе соседи вызвали полицию, услышав шум, крики о помощи и подозрительные звуки из квартиры. По их словам, на балконе находился голый мужчина с ножом в руке, что вызвало серьезные опасения.