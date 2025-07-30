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В российском городе голый наркоман облил полицейских водой с перцем

Накануне в Анапе произошел необычный инцидент, который привлек внимание местных жителей и правоохранительных органов.

Накануне в Анапе произошел необычный инцидент, который привлек внимание местных жителей и правоохранительных органов. В одной из многоэтажек на Анапском шоссе соседи вызвали полицию, услышав шум, крики о помощи и подозрительные звуки из квартиры. По их словам, на балконе находился голый мужчина с ножом в руке, что вызвало серьезные опасения.

Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены вскрыть дверь. Внутри они обнаружили двоих обнаженных мужчин, местных жителей, с явными признаками наркотического опьянения.

Один из них оказал сопротивление правоохранителям и облил их водой, смешанной с перцем. Полицейским удалось задержать обоих нарушителей.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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