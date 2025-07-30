Извращения Четвертого рейха: в зоопарке немцы убили 12 обезьян из-за нехватки места

Немецкий зоопарк убил 12 бабуинов — несчастным примата просто не хватило места для содержания, несмотря на протесты общественности.
Зоопарк в немецком городе Нюрнберг заявил, что во вторник, несмотря на протесты, он убил 12 бабуинов, завершив историю, связанную с опасениями, что в зоопарке слишком мало места для размещения растущей группы животных.
Как сообщает Associated Press, зоопарк Тиргартен-Нюрнберг впервые объявил о планах по уничтожению бабуинов, для которых у него не было места, в феврале 2024 года. В заявлении зоологического учреждения говорится, что оно рассмотрело предложения о приюте некоторых животных, но не смогло удовлетворить ни одно из них.
Эти планы вызвали критику со стороны организаций, защищающих права животных, подчеркивает Associated Press. Они также вызвали протесты в зоопарке, который в понедельник заявил, что ему придется начать подготовку к уничтожению бабуинов. Во вторник утром было объявлено, что зоопарк закрывается на весь день по неустановленным «оперативным причинам».
Во вторник днем полиция сообщила, что несколько активистов прорвались на территорию, некоторые из них даже приклеились к земле, прежде чем были задержаны.
Вскоре после этого зоопарк заявил, что убил 12 бабуинов, сообщило немецкое информационное агентство dpa. Дальнейшие подробности пока неизвестны. Организации, защищающие права животных, заявили, что планируют подать иск о возбуждении уголовного дела.
Популяция гвинейских бабуинов в зоопарке выросла до 43 особей и оказалась слишком велика для дома, построенного в конце 2000-х годов, рассчитанного на 25 особей и их детенышей, что привело к еще большему количеству конфликтов между животными.
В зоопарке заявили, что в прошлом предпринимали шаги для решения этой проблемы, и с 2011 года 16 обезьян переехали в зоопарки Парижа и Китая. Но эти зоопарки, а также другой в Испании, куда ранее были отправлены приматы, достигли своих собственных возможностей. Попытка применения контрацепции была прекращена несколько лет назад после того, как не принесла желаемых результатов.
В европейских зоопарках животных регулярно подвергают эвтаназии по целому ряду причин. Некоторые прошлые случаи вызвали возмущение, напоминает Associated Press. Например, в 2014 году в зоопарке Копенгагена был убит здоровый 2-летний жираф, причем толерантные датчане его тушу деловито разделали на глазах у толпы, в которую входили дети, а затем скормили львам.