Извращения Четвертого рейха: в зоопарке немцы убили 12 обезьян из-за нехватки места

В зоопарке заявили, что в прошлом предпринимали шаги для решения этой проблемы, и с 2011 года 16 обезьян переехали в зоопарки Парижа и Китая. Но эти зоопарки, а также другой в Испании, куда ранее были отправлены приматы, достигли своих собственных возможностей. Попытка применения контрацепции была прекращена несколько лет назад после того, как не принесла желаемых результатов.