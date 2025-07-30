Где на Камчатке и в Сахалинской области фиксировались подземные толчки. Карта

В Северо-Курильске прошло четыре волны цунами. Позже в районе был введен режим чрезвычайной ситуации, все 2 400 жителей эвакуированы на возвышенности. Сообщалось, что серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Позже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал об отключениях электроэнергии после землетрясения.