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Система здравоохранения на Камчатке переведена на усиленный режим работы

Глава Камчатского края заявил, что специалисты тщательно обследуют все поврежденные от землетрясения жилые дома.

Источник: Комсомольская правда

После землетрясения на Камчатке местная система здравоохранения была переведена на усиленный режим работы. Эта информация следует из поста, опубликованного в Telegram-канале главы региона Владимира Солодова.

«Система здравоохранения переведена в усиленный режим работы. Отрабатываем четкую схему маршрутизации пациентов, чтобы каждый, кому нужна помощь, получил ее оперативно», — говорится в публикации.

Солодов отметил, что на пострадавших участках специалисты тщательно проверят все жилые дома, по которым поступили жалобы на частичные повреждения.

Напомним, что ранним утром 30 июля на Камчатке и Курильских островах произошло сильное землетрясение магнитудой 8,5. В результате на Камчатском полуострове были зафиксированы значительные разрушения, а на Курилах природная катастрофа вызвала большие волны и привела к цунами.