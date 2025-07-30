Система здравоохранения на Камчатке переведена на усиленный режим работы

Напомним, что ранним утром 30 июля на Камчатке и Курильских островах произошло сильное землетрясение магнитудой 8,5. В результате на Камчатском полуострове были зафиксированы значительные разрушения, а на Курилах природная катастрофа вызвала большие волны и привела к цунами.