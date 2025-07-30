Система здравоохранения на Камчатке переведена на усиленный режим работы

После землетрясения на Камчатке местная система здравоохранения была переведена на усиленный режим работы. Эта информация следует из поста, опубликованного в Telegram-канале главы региона Владимира Солодова.
«Система здравоохранения переведена в усиленный режим работы. Отрабатываем четкую схему маршрутизации пациентов, чтобы каждый, кому нужна помощь, получил ее оперативно», — говорится в публикации.
Солодов отметил, что на пострадавших участках специалисты тщательно проверят все жилые дома, по которым поступили жалобы на частичные повреждения.
Напомним, что ранним утром 30 июля на Камчатке и Курильских островах произошло сильное землетрясение магнитудой 8,5. В результате на Камчатском полуострове были зафиксированы значительные разрушения, а на Курилах природная катастрофа вызвала большие волны и привела к цунами.