В Сабинском районе ввели карантин из-за бешенства. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Это уже седьмой такой случай в республике за последние два месяца.
Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство на улице Кирова, 2 в селе Сатышево. Неблагополучной стала территория в радиусе двух километров от границ очага в Сатышевском, Нижнешитцинском и Юлбатском сельских поселениях.
Теперь там запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним и ввозить животных, кроме вакцинированных. Также запрещены ярмарки и выставки. Карантин снимут через 60 дней после уничтожения последнего подозрительного животного.
Ранее карантин ввели в Дубъязском сельском поселении Высокогорского района и в селе в Буинском районе, ранее — в Новошешминском, Альметьевском и Камско-Устьинском районах. 14 мая карантин объявили в Высокогорском и Елабужском районах из-за очагов бешенства в личных подсобных хозяйствах.