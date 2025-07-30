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В Сабинском районе ввели карантин из-за бешенства

Это седьмой случай инфекции в республике за последние два месяца.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Сабинском районе ввели карантин из-за бешенства. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Это уже седьмой такой случай в республике за последние два месяца.

Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство на улице Кирова, 2 в селе Сатышево. Неблагополучной стала территория в радиусе двух километров от границ очага в Сатышевском, Нижнешитцинском и Юлбатском сельских поселениях.

Теперь там запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним и ввозить животных, кроме вакцинированных. Также запрещены ярмарки и выставки. Карантин снимут через 60 дней после уничтожения последнего подозрительного животного.

Ранее карантин ввели в Дубъязском сельском поселении Высокогорского района и в селе в Буинском районе, ранее — в Новошешминском, Альметьевском и Камско-Устьинском районах. 14 мая карантин объявили в Высокогорском и Елабужском районах из-за очагов бешенства в личных подсобных хозяйствах.

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