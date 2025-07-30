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Землетрясение зафиксировали на Алтае

На Алтае зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,4 балла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сведений о пострадавших в результате землетрясения нет.

На Алтае зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,4 балла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на Алтае», — передает местный канал «Катунь 24» сообщение службы. Там добавили, что информация о происшествии поступила в 03:32.

Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш. Под сейсмическое воздействие попали Чаган-Узун, Бельтир, Кош-Агач и Беляши. Сведений о пострадавших нет. Интенсивность в эпицентре — 5,5 баллов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде на Камчатке и в Сахалинской области фиксировались подземные толчки. Карта.

Сегодня землетрясение произошло и на Камчатке. Там магнитуда достигла 8,5 баллов. Объявлена угроза возникновения цунами. Волны достигают высоты четырех метров.