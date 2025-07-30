Землетрясение зафиксировали на Алтае

Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее села Кызыл-Таш. Под сейсмическое воздействие попали Чаган-Узун, Бельтир, Кош-Агач и Беляши. Сведений о пострадавших нет. Интенсивность в эпицентре — 5,5 баллов.