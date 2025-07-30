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Жителю Ялты грозит 6 лет колонии за изготовление боеприпасов к оружию

В отношении жителя Ялты возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, ему грозит лишение свободы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Сотрудники полиции в Ялте провели обыск по месту жительства 51-летнего мужчины, в ходе которого обнаружили и изъяли револьвер и патроны к нему. По словам задержанного, оружие было приобретено им в 2009 году в специализированном магазине для самообороны. Однако, несмотря на наличие документов, подтверждающих покупку оружия, разрешения на его хранение у мужчины не было.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое оружие является огнестрельным револьвером, а патроны признаны самодельными и пригодными для стрельбы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ (Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.