Жителю Ялты грозит 6 лет колонии за изготовление боеприпасов к оружию

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Сотрудники полиции в Ялте провели обыск по месту жительства 51-летнего мужчины, в ходе которого обнаружили и изъяли револьвер и патроны к нему. По словам задержанного, оружие было приобретено им в 2009 году в специализированном магазине для самообороны. Однако, несмотря на наличие документов, подтверждающих покупку оружия, разрешения на его хранение у мужчины не было.
Проведенная экспертиза показала, что изъятое оружие является огнестрельным револьвером, а патроны признаны самодельными и пригодными для стрельбы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ (Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.