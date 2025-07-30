Жителю Ялты грозит 6 лет колонии за изготовление боеприпасов к оружию

Сотрудники полиции в Ялте провели обыск по месту жительства 51-летнего мужчины, в ходе которого обнаружили и изъяли револьвер и патроны к нему. По словам задержанного, оружие было приобретено им в 2009 году в специализированном магазине для самообороны. Однако, несмотря на наличие документов, подтверждающих покупку оружия, разрешения на его хранение у мужчины не было.