Фигурантом дела о теракте в банке Пушкина стал фельдшер гатчинской больницы

Чтобы вернуть указанную сумму, мошенники убедили 27-летнего фельдшера смастерить коктейли Молотова и пойти в банк на Октябрьском бульваре в Пушкине. Медик отправился в отделение с балаклавой на голове и бросил в помещение одну из бутылок с криками, что это ограбление. Ранее полиция утверждала, что вместо Молотова в руках молодого человека была дымовая шашка.