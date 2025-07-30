Фигурантом дела о теракте в банке Пушкина стал фельдшер гатчинской больницы

Чтобы вернуть указанную сумму, мошенники убедили 27-летнего фельдшера смастерить коктейли Молотова и пойти в банк на Октябрьском бульваре в Пушкине. Медик отправился в отделение с балаклавой на голове и бросил в помещение одну из бутылок с криками, что это ограбление. Ранее полиция утверждала, что вместо Молотова в руках молодого человека была дымовая шашка.
Как итог — задымление и небольшое возгорание, от которого образовался нагар на полу. Фельдшер же был задержан другими посетителями банка, которые передали пожигателя сотрудникам вневедомственной охраны. По факту случившегося следователи возбудидили дело о теракте.
Как писал ранее «Ъ-СПб», сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.