Появились фото с места разрушительного землетрясения на Камчатке, которое принесло цунами

На Камчатке и Курилах была оперативно объявлена тревога цунами. По данным МЧС, три волны обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир. Последняя оказалась самой разрушительной — суда в порту сорвало с причалов и вынесло в пролив. Почти 300 человек эвакуировали из порта. Пострадавших нет. В Северо-Курильске затопило рыбопромышленное предприятие «Алаид», сообщили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.