Появились фото с места разрушительного землетрясения на Камчатке, которое принесло цунами

В Петропавловске-Камчатском интенсивность сотрясений, по предварительным данным, составила не менее 6 баллов. Местные жители сообщают о трещинах на стенах домов и затрудненном движении. Люди выбираются с палатками в парки и устраивают ночлег на улице, чтобы не оставаться в домах, пишут местные паблики.
На Камчатке и Курилах была оперативно объявлена тревога цунами. По данным МЧС, три волны обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир. Последняя оказалась самой разрушительной — суда в порту сорвало с причалов и вынесло в пролив. Почти 300 человек эвакуировали из порта. Пострадавших нет. В Северо-Курильске затопило рыбопромышленное предприятие «Алаид», сообщили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
По сообщениям регионального Минздрава, одна женщина получила травмы в аэропорту во время толчков — её состояние оценивается как удовлетворительное. Здание поликлиники № 1 закрыли для оценки специалистами, а в одном из детских садов обрушилась внутренняя стена — детей экстренно распределяют по другим учреждениям.
Разрушенная стена в результате землетрясения на Камчатке. Видео © VK / МЧС по Камчатскому краю.
«В основном здания устояли, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Спасатели МЧС России его осмотрели, в настоящий момент здание огорожено», — говорится в сообщении ведомства.
На острове Шумшу цунами смыло лагерь Русского географического общества — никто не пострадал, но учёные лишились оборудования и вещей. На Курилах эвакуированы более 2,7 тысячи человек, также уточнили в региональном МЧС.
30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков: на них видно, как с потолка отваливаются элементы обшивки. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью.