Двенадцатилетнего мальчика после купания убила «поедающая мозг амеба»

Родители американского мальчика, который умер от «поедающей мозг амебы», говорят, что они «в ужасе от того, что это может случиться с кем-то еще». Родители 12-летнего Джейсена Карра понятия не имели, что его головные боли и тошнота были вызваны микроорганизмом под названием naegleria fowleri, который вызывал редкую, но смертельную инфекцию.
Несчастный мальчишка Джейсен Карр умер через две недели после купания в одном из самых популярных озер Южной Каролины, когда одноклеточный организм naegleria fowleri проник в его организм через нос, сообщает Sky News.
Его родители говорят, что они понятия не имели об этом организме, также известном как амеба, пожирающая мозг, который обитает в озере Мюррей, примерно в 24 км к западу от Колумбии.
«Я не могу поверить, что у нас нет нашего сына. В результате того, что он был ребенком, он потерял свою жизнь. Это не очень хорошо. И я боюсь, что это может случиться с кем-то еще», — сказал Кларенс Карр в интервью Associated Press (AP).
«Мой сын погиб, плавая. Мы предполагали, что это безопасно», — добавил он.
Друзья пригласили Джейсена и его семью на озеро в праздничные выходные 4 июля, где мальчик провел несколько часов, плавая, ловя рыбу и катаясь на надувной лодке, которую тянула за собой лодка.
Через несколько дней у Джейсена начались головные боли, которые усилились, а затем появились тошнота, дезориентация и летаргия.
Амеба попала в его мозг, уже вызвав инфекцию и разрушив мозговую ткань. Она попала ему в нос, когда он играл в воде, и прошла по обонятельному нерву в мозг.
Амеба вызвала инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США им заболевают менее 10 человек в год, и более 95% из них умирают.
Как напоминает Sky News, двухлетний мальчик умер от той же инфекции в Неваде после посещения природного горячего источника в июле 2023 года, в том же месяце также скончался пловец из Джорджии.
Среди других инцидентов, произошедших в марте 2023 года, был случай с мужчиной из Флориды, который умер после промывания носа водопроводной водой, а в августе 2022 года ребенок умер после купания в реке Элкхорн на востоке Небраски.
Амеба обитает в теплой воде. Она не может передаваться от одного человека к другому.
Кларенс Карр задался вопросом, догадывался ли кто-нибудь на озере об опасности, таящейся в этой воде. «Там, на понтонных лодках, целые семьи прыгают с них, точно так же, как наши дети проводили лучшее время в своей жизни, — сказал он. — Вполне возможно, что это их последние минуты, и они об этом не подозревают».
Неглерия фаулери — это одноклеточный организм, который процветает в теплой воде (выше 25°C), включая озера и реки в странах с жарким, иногда сухим летом, таких как США, Пакистан и Австралия, поясняет Sky News.
Амеба проникает в мозг через обонятельный нерв в носу. Попав внутрь, она вызывает инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом.
Симптомы проявляются в виде головной боли и тошноты, и к тому времени, когда боль становится сильной, почти всегда уже слишком поздно спасать инфицированного человека.
По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), большинство смертей наступает в течение пяти дней после заражения. Из 167 случаев, зарегистрированных в США в период с 1962 по 2024 год, выжили только четыре человека.
Мальчики кажутся более восприимчивыми к этой опасности, возможно, потому, что они чаще прыгают и ныряют в воду, отмечает Sky News. Единственный способ обезопасить себя — не купаться в озерах или реках, а если все-таки купаетесь, то держите голову над водой.
Амеба довольно распространена, но исследователи все еще пытаются понять, почему некоторые люди более восприимчивы к этой смертельной инфекции, чем другие.