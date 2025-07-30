Двухлетний ребенок во время игры с отцом утонул в выгребной яме под Иркутском

В полиции отметили, что случаи гибели детей в выгребных ямах фиксируются в Приангарье едва ли не ежегодно. В 2024 году в Черемхово годовалый ребенок утонул в выгребной яме, расположенной под раковиной. Годом ранее в столице региона девятилетний мальчик перелез через забор и упал в выгребную яму. В том же году погиб в яме четырехлетний малыш.