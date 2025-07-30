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Двухлетний ребенок во время игры с отцом утонул в выгребной яме под Иркутском

Маленький мальчик погиб, упав в выгребную яму в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры проводят проверки.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

Маленький мальчик погиб, упав в выгребную яму в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры проводят проверки.

Трагедия произошла накануне вечером в селе Улькан. Согласно сведениям инспекции по делам несовершеннолетних, двухлетний ребенок играл с отцом на веранде дома и провалился в узкое отверстие примерно двухметровой глубины. Когда мужчине удалось достать малыша, он уже не подавал признаков жизни, рассказали в областном главке МВД.

Доступ к яме ограничен деревянным настилом, поэтому отцу потребовалось время, чтобы добраться до сына. «Оказать помощь своевременно не представилось возможным», — уточнили в региональном управлении СК. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура поставила расследование на контроль. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку исполнению законодательства о семейном благополучии, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В полиции отметили, что случаи гибели детей в выгребных ямах фиксируются в Приангарье едва ли не ежегодно. В 2024 году в Черемхово годовалый ребенок утонул в выгребной яме, расположенной под раковиной. Годом ранее в столице региона девятилетний мальчик перелез через забор и упал в выгребную яму. В том же году погиб в яме четырехлетний малыш.