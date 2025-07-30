В Сакском районе спасли детей и пожилую женщину из горящего дома

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
Оперативно прибывшие на место отделения 24-й пожарно-спасательной части МЧС России вывели из горящего дома двух детей и 75-летнюю женщину. Огонь был локализован в течение 15 минут.
Предварительной причиной инцидента названо короткое замыкание электропроводки или аварийная работа электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудники ведомства спасли семью с ребенком, которые застряли в квартире из-за пожара в пятиэтажном жилом доме.
Напомним, в одном из многоквартирных домов Симферопольского района произошел пожар, в результате которого были спасены 10 человек. Пострадавших в инциденте нет. Возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Причину произошедшего установят эксперты.