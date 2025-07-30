В Сакском районе спасли детей и пожилую женщину из горящего дома

Напомним, в одном из многоквартирных домов Симферопольского района произошел пожар, в результате которого были спасены 10 человек. Пострадавших в инциденте нет. Возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Причину произошедшего установят эксперты.