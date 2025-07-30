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В Сакском районе спасли детей и пожилую женщину из горящего дома

В селе Митяево Сакского района произошло возгорание кровли и чердачного помещения двухэтажного частного домовладения.

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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Оперативно прибывшие на место отделения 24-й пожарно-спасательной части МЧС России вывели из горящего дома двух детей и 75-летнюю женщину. Огонь был локализован в течение 15 минут.

Предварительной причиной инцидента названо короткое замыкание электропроводки или аварийная работа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудники ведомства спасли семью с ребенком, которые застряли в квартире из-за пожара в пятиэтажном жилом доме.

Напомним, в одном из многоквартирных домов Симферопольского района произошел пожар, в результате которого были спасены 10 человек. Пострадавших в инциденте нет. Возгорание было ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Причину произошедшего установят эксперты.