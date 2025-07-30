19-летний россиянин устроил перестрелку в центре Петербурга, решив ограбить проезжающие машины

В центре Санкт-Петербурга произошёл инцидент, напоминающий сцену из игры GTA, 19-летний парень попытался ограбить водителей, открыв стрельбу, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Всё началось в Дегтярном переулке, где молодой человек подошёл к припаркованной машине и, угрожая пистолетом, потребовал у женщины-водителя деньги. Получив отказ, он приказал ей показать банковский счёт и отдать наручные часы. Женщина не поддалась на угрозы — начала сигналить и кричать, после чего смогла уехать.
Однако следующей жертве повезло меньше. На место предыдущего автомобиля припарковался мужчина, и разъярённый грабитель, не вступая в переговоры, выстрелил ему в шею. После этого юноша попытался скрыться, но свидетели сразу вызвали полицию. Преступника задержали уже через две минуты после побега. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в Мариинскую больницу.
По данным правоохранительных органов, нападавший — недавний школьник. Мотивы его действий пока устанавливаются.
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