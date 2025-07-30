19-летний россиянин устроил перестрелку в центре Петербурга, решив ограбить проезжающие машины

Однако следующей жертве повезло меньше. На место предыдущего автомобиля припарковался мужчина, и разъярённый грабитель, не вступая в переговоры, выстрелил ему в шею. После этого юноша попытался скрыться, но свидетели сразу вызвали полицию. Преступника задержали уже через две минуты после побега. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в Мариинскую больницу.