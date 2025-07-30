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Скалы «Три брата» в Авачинской бухте не пострадали из-за землетрясения

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7.

Источник: Аргументы и факты

Скалы «Три брата» на входе в Авачинскую бухту из-за землетрясения не пострадали, сообщили в РСТ.

Информация о полном разрушении не соответствует действительности.

«Скалы “Три брата”, расположенные у входа в Авачинскую бухту, которые являются символом города Петропавловска-Камчатского, остались невредимы. Информация о том, что они были полностью разрушены, не соответствует действительности», — следует из сообщения.

Добавим, в связи с землетрясением и последовавшим за ним цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.