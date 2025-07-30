Волна накрыла полностью: цунами затопило рыбзавод и порт на Курилах

Стихийное бедствие произошло после мощного землетрясения у побережья Камчатки, вызвавшего угрозу цунами для всех Курильских островов. Третья волна цунами оказалась наиболее мощной. Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе.