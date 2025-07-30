Волна накрыла полностью: цунами затопило рыбзавод и порт на Курилах

Рыбоперерабатывающий комбинат «Алаид» в Северо-Курильске практически полностью оказался под водой после прохождения волны цунами. Об этом РИА Новости сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
По его словам, среди сотрудников пострадавших нет. Козлов отметил, что оценивать перспективы восстановления завода пока преждевременно.
Соответствующую информацию подтвердили и в МЧС. «Волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие», — говорится в сообщении.
Стихийное бедствие произошло после мощного землетрясения у побережья Камчатки, вызвавшего угрозу цунами для всех Курильских островов. Третья волна цунами оказалась наиболее мощной. Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе.