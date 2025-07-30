Порт и рыбзавод Северо-Курильска ушли под воду из-за цунами

Напомним, что землетрясение магнитудой произошло на Камчатке в ночь с 29 на 30 июля. Эпицентр находился в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине 17 километров. В самой столице региона подземные толчки ощущались с силой до шести баллов. Уже спустя некоторое время волна цунами накрыла побережье Северо-Курильска.