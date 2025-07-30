23 ландшафтных пожара потушили в Ростовской области за сутки

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 38 ландшафтных и техногенных пожаров. Статистику происшествий за сутки 29 июля публикует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Всего ликвидировали 15 техногенных пожаров и 23 возгорания сухой растительности. Также ликвидировали последствия четырех ДТП. В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 500 специалистов и 125 единиц техники.
Жителей региона просят не разводить костры, не следует выжигать траву. Нужно быть осторожными с огнем.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 30 июля. День пройдет без осадков, но воздух может прогреться до +40−41 градуса. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 7−12 м/с, иногда порывы могут достигать 15−18 м/с.
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