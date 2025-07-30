23 ландшафтных пожара потушили в Ростовской области за сутки

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 30 июля. День пройдет без осадков, но воздух может прогреться до +40−41 градуса. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 7−12 м/с, иногда порывы могут достигать 15−18 м/с.