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23 ландшафтных пожара потушили в Ростовской области за сутки

Ландшафтные и техногенные пожары потушили в разных территориях Дона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 38 ландшафтных и техногенных пожаров. Статистику происшествий за сутки 29 июля публикует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего ликвидировали 15 техногенных пожаров и 23 возгорания сухой растительности. Также ликвидировали последствия четырех ДТП. В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 500 специалистов и 125 единиц техники.

Жителей региона просят не разводить костры, не следует выжигать траву. Нужно быть осторожными с огнем.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 30 июля. День пройдет без осадков, но воздух может прогреться до +40−41 градуса. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 7−12 м/с, иногда порывы могут достигать 15−18 м/с.

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