Смертельное ДТП на трассе под Дивногорском: водитель грузовика погиб

По информации, предоставленной ГАИ, инцидент случился 30 июля утром на 23 километре федеральной трассы Р-257, вблизи смотровой площадки. Водитель большегруза JAC, следовавший из Красноярска в сторону Дивногорска, не справился с управлением и перевернулся в кювет справа от дороги. К сожалению, водитель скончался до прибытия скорой помощи. В кабине также находился пассажир, который успел выпрыгнуть из автомобиля и получил травмы.