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Смертельное ДТП на трассе под Дивногорском: водитель грузовика погиб

В Красноярском крае, недалеко от поселка Слизнево, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Красноярском крае, недалеко от поселка Слизнево, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

По информации, предоставленной ГАИ, инцидент случился 30 июля утром на 23 километре федеральной трассы Р-257, вблизи смотровой площадки. Водитель большегруза JAC, следовавший из Красноярска в сторону Дивногорска, не справился с управлением и перевернулся в кювет справа от дороги. К сожалению, водитель скончался до прибытия скорой помощи. В кабине также находился пассажир, который успел выпрыгнуть из автомобиля и получил травмы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее рассказывали, что подросток на мотоцикле пострадал при ДТП в Красноярском крае.