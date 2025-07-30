Водитель автобуса пойдет под суд за смертельное ДТП в Красногвардейском районе

Авария произошла 13 мая текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, 49-летний водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Луганска в Симферополь в темное время суток, отвлекся от управления. В результате, его транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовым фургоном. Водитель грузовика получил травмы, от которых скончался спустя непродолжительное время в больнице. Все 15 пассажиров автобуса не пострадали.
В ходе расследования были допрошены свидетели, осмотрены место происшествия и транспортные средства, изучены записи с видеорегистраторов и техническая документация. Проведен ряд судебных экспертиз, установивших, что обвиняемый при должной бдительности имел возможность предотвратить столкновение.