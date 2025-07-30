В двигатель самолета над Самарой попала птица

В международном аэропорту «Курумоч» Самарской области провели послеполетный осмотр самолета. Сотрудники службы нашли в двигателе воздушного судна следы попадания птиц, сообщают в телеграм-канале «Aviaincedent».
«При проведении осмотра в двигателе самолета обнаружили следы попадания птиц. Сотрудники аэродромной службы не нашли посторонних предметов на полосе», — отметили в сообщении.
Подробности попадания птиц в двигатель не сообщаются. Напомним, 28 июля самарцы столкнулись с задержкой рейсов в Москву. На информационную систему авиакомпании была совершена хакерская атака.