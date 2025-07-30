Пенсионер погиб при пожаре в доме в Могилевском районе

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Завережье поступила спасателям 30 июля в 1.35. На месте пожара был обнаружен погибший пенсионер 1959 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины трагедии.
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в Могилевском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в деревне Завережье поступила спасателям 30 июля в 1.35. На месте пожара был обнаружен погибший пенсионер 1959 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины трагедии.