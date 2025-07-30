Более 20 домов получили повреждения после ночной атаки ВСУ в Сальске

В Сальске Ростовской области после атаки БПЛА в ночь на 29 июля пострадали более 20 жилых домов, проинформировал в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Встретился с жильцами многоквартирного дома, который пострадал при взрыве. Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Сейчас ущерб оценивают представители муниципальной комиссии, эту работу будут вести три дня. Потом в течение двух недель планируются выплаты по потере имущества. Также проведут работы по восстановлению пострадавших домов и квартир.
Добавим, вместе с ущербом жилым постройкам в ночь на 29 июля повреждения получила инфраструктура ж/д станции. После этого было временно ограничено движение поездов, к полудню движение восстановили по временной схеме. Завершить восстановительные работы на железной дороге планировали к утру 30 июля. Также после атаки БПЛА в микрорайоне Новосальск без электричества оставались 2840 человек.
По информации властей, из-за БПЛА в Сальске погибли три человека: один мирный житель и два сапера Росгвардии. Юрий Слюсарь принял решение о выплате средств семьям погибших.
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